Super Nintendo festeja su trigésimo aniversario

Super Mario World, F-Zero, Star Fox, Final Fantasy VI, The Legend of Zelda: A Link to the Past y Donkey Kong Country son algunos de los títulos más populares que ofreció el gran sistema de Super Nintendo.

Originaria de Japón, los jugadores estadounidenses obtuvieron una consola rediseñada que cambió las curvas del modelo japonés por una apariencia más cuadrada, gracias a la ayuda de Lance Barr, quien también creó la Diseño de NES unos años antes.

Esta increíble consola de $200 dólares tenía qué recorrer un extenso camino hacia el mundo de los videojuegos, pues debía derrocar a su principal contrincante: Sega Genesis.

Hoy en día, las ventas de por vida de la SNES ascienden a 49,1 millones de unidades, lo que convierte a esta consola en la octava consola más vendida de todos los tiempos de Nintendo.

Aunque las consolas Wii y Nintendo Switch la han superado, por mucho, en ventas, la SNES es una elección clásica de los videojuegos, por su historia y la nostalgia hacia los años más jóvenes de la era digital.

Hoy, en su aniversario número 30, la cuenta oficial de la consola X Box también ha felicitado a la SNES, alagando su sistema de procesamiento.