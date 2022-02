The New York Times gastó millones de dólares para comprar Wordle, un popular juego

The New York Times compró Wordle, un juego en línea que recientemente se ha vuelto extremadamente popular. Es la última adquisición del periódico, que en los últimos años ha ido dando cada vez más importancia a los juegos y los puzzles (hasta el punto de que hace tiempo que ofrece a sus lectores una suscripción dedicada exclusivamente a la sección de puzzles).

Wordle fue comprado por un monto no revelado, sin embargo se habla de ‘algunos’ millones de dólares.

El NY Times prometió que no se involucrará con el formato del juego y agregó que no tiene planes particulares para su futuro. De momento todo sigue como está (partiendo de que seguirá siendo gratuito).

TE PUEDE INTERESAR: Peso gana por segunda sesión consecutiva al dólar; cotiza en 20.5390

El juego se juega tratando de adivinar una palabra de cinco letras en hasta seis intentos. Para ello, es necesario partir de una palabra existente, que el jugador deberá elegir aleatoriamente. Requiere algo de lógica, pero también algo de suerte.

Solo en noviembre de 2021, el número máximo de jugadores de Wordle no superó las 90 personas conectadas simultáneamente; en enero de 2022 aumentó a 300.000. Un éxito repentino y abrumador.

La gran popularidad del juego hizo que la AppStore de Apple y la Play Store de Google estuvieran llenas de copias apócrifas, a veces por una tarifa o inundadas de publicidad. Apple limpió recientemente todos los clones de Wordle.

En cuanto al New York Times, la versión online del diario lleva años apostando todo a las suscripciones, habiendo optado por abandonar el modelo basado íntegramente en banners publicitarios.

Curiosamente, además de la suscripción para acceder a noticias y artículos de política, el periódico también ofrece un par de suscripciones extremadamente verticales: como se ha dicho, la suscripción a la sección de juegos y puzles es muy fuerte, pero también la dedicada a las recetas de cocina ha sido otorgado por los lectores.

El pasado noviembre, el NY Times reveló que de las más de 455.000 suscripciones, 135.000 provienen de este tipo de suscripción más específica.

The New York Times está de compras: el gigante editorial gastó recientemente 500 millones de dólares para comprar The Athletic, una revista especializada en deportes (de nuevo solo para suscriptores); en 2020 compró Serial Productions, una startup especializada en la creación de podcasts de calidad, y ese mismo año también compró Audm, que transforma artículos de formato largo (es decir, piezas muy largas) en contenido de audio.