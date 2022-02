Un niño con autismo rescata del olvido al videojuego “Joe Danger”

“Joe Danger”, un juego de carreras de motos lanzado en para ser jugado en teléfonos celulares en 2010, desapareció cuando Hello Games decidió dejar de darle soporte para centrarse en proyectos más importantes y recientes, Jack se quedó sin su videojuego favorito. “Como bien pueden saber, los niños con autismo sufren de muchas dificultades, una de ellas, la interacción social. Sin embargo, si algo nos permitió que Jack y yo nos sintamos más unidos son los videojuegos”, dijo el padre de Jack -cuya identidad no se conoce- en una carta a Sean Murray, desarrollador de “Joe Danger”. “Jack AMA el juego. Tiene una colección de motocicletas a las que llama sus “Joe Dangers” (nombre del protagonista del juego). Cuando por la calle ve una moto me pregunta si es Joe. Escucharle emocionado decir: “Vamos a jugar una partida, papi” es increíble para un niño con autismo. No puedo ni describir cómo me siento cuando veo su cara de felicidad”, añadió. Gracias a este videojuego Jack logró mejorar sus relaciones con otros niños, ya fuera jugando con ellos o simplemente hablando de él.

Descubrir que “Joe Danger” había dejado de recibir soporte fue un duro golpe para Jack y su padre. “Ahora el juego no funciona con las últimas actualizaciones y no podemos descargarlo de la tienda. Apple me ha dicho que contacte con el desarrollador, una respuesta sin mucho interés. Pero bueno, Jack me lo ha pedido, así que aquí estoy”, explica el padre de Jack. “No sé cuánto esfuerzo y trabajo costará que Joe pueda volver a funcionar en los últimos móviles, pero para mi hijo significaría un mundo”, añade. . Por su parte, Murray, que mostró la carta del padre en redes sociales, dijo que les dejó con el “corazón roto”. “Me avergüenza que el éxito de “No Man’s Sky” dejara a nuestro primer juego, “Joe Danger” completamente de lado”, afirmó.