200 años del quirófano más antiguo conservado en Europa

El quirófano para mujeres del antiguo hospital Saint Thomas fue creado 67 años más tarde que el de los hombres. La Revolución Industrial obligó a las mujeres a salir del ámbito doméstico y a empezar a trabajar en las fábricas, sufriendo accidentes y lesiones con la maquinaria.

“De repente hubo muchas más mujeres con necesidad de tener intervenciones quirúrgicas, exactamente las mismas que las de los hombres”, menciona en una entrevista con Efe Monica Walker, comisaria de la instalación del quirófano y su museo, The Old Operating Theatre Museum and Herb Garret en el antiguo Hospital Saint Thomas.

Como consecuencia de este aumento de accidentes, se hbilitó un pequeño anfiteatro de madera en el ático de una iglesia adyacente y abrieron una puerta para comunicarlo con el resto de las instalaciones del hospital, creando una pequeña sala de operaciones que está siendo restaurada y es parte del museo, manteniendo elementos originales.

Para celebrar su bicentenario, este museo lanzó una programación especial de eventos y un nuevo enfoque de las visitas, en las que se incluyen historias de casos reales a través de diferentes protagonistas que pasaron por el quirófano.