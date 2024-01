Cómo afrontar la ansiedad y buscar nuevas perspectivas

ENFRENTA UNO DE TUS MIEDOS. Las investigaciones sugieren que confrontar directamente las cosas que nos causan ansiedad puede ayudar a romper un patrón de miedo y evitación. Empiece por preguntarse: “¿Cómo es que la ansiedad me impide tener la vida que quiero?” dijo Regine Galanti, psicóloga que se especializa en el tratamiento de personas con trastornos de ansiedad. El Dr. Galanti sugirió dividir su miedo en varios componentes más pequeños que sean más fáciles de enfrentar y crear un plan de acción que lo ayude a mantenerse responsable.

CONCÉNTRATE EN TUS VALORES. En lugar de centrarse en la ansiedad, piense en los rasgos personales que valora. La serenidad total probablemente no sea suficiente. “¿Alguien realmente quiere que su lápida diga: ‘Estaba tranquilo’?” dijo David Tolin, director del Centro de Trastornos de Ansiedad del Institute of Living in Hartford, Connecticut. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Como cónyuge cariñoso? ¿Un amigo leal? Después de identificar esos rasgos, dijo, trate de encarnarlos. Si ser generoso es importante, considere ofrecerse como voluntario.

BUSCA UNA PERSPECTIVA DIFERENTE. Angela Neal-Barnett, profesora de ciencias psicológicas en la Universidad Estatal de Kent, sugirió pensar en lo que le preocupaba el año pasado. Es probable que el peor de los casos no haya ocurrido. Quizás la cantidad de preocupación que dedicaste a un problema en particular no valió la pena. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Anota tus observaciones para poder consultarlas.

CUÍDATE. ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Estás comiendo alimentos nutritivos? La Dra. Neal-Barnett recomendó completar el espacio en blanco: “Cuando estoy ansioso o temeroso, mi rutina de cuidado personal es... La lista podría incluir cosas relajantes como llamar a un amigo o salir a caminar”.