¿Buscas trabajo y no bebes alcohol? En Nuevo León buscan a estilista ‘que no llegue cruda’

En la lona que llevaría colocada por lo menos desde agosto del 2021 y que se mantiene hasta hoy, no se lee más que el nombre de la compañía de estilismo y la leyenda: “Se solicita estilista que no llegue cruda” . También se acompañan las dos ubicaciones con las que cuenta el negocio.

En el caso de una estilista, se podría pensar que algunos de los requerimientos serían: tener conocimientos en cortes de cabello, tratamientos, peinados y demás. Pero en este caso, una de las cosas que se piden es no llegar cruda al trabajo.

Incluso hay quienes aseguran que antes del requerimiento de no llegar cruda, había otro mensaje que pedía que la postulante no tuviera celular para que no usaran el WhatsApp. Así mismo, algunos internautas también indicaron que han llegado a ver lonas similares en algunos otros puntos de Nuevo León.