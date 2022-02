A 16 años, justicia y medidas de no repetición siguen pendientes en Pasta de Conchos

Familiares de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006, en San Juan de Sabinas, señalaron que los grandes pendientes de las autoridades son justicia y medidas para la no repetición.

A 16 años de la explosión que dejó atrapados a 65 mineros, de quienes sólo recuperaron dos cuerpos, esta semana comenzó la primera etapa para el rescate de los otros 63, una promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador que se estima concluirá en no menos de 34 meses.

“Algo de lo que no se habló para nada fue las medidas de no repetición. Se habían pedido, sobre todo a la autoridad del Trabajo, que se tomara medidas para que esto no vuelva a suceder; sin embargo, sigue habiendo, vemos que no se pone mucha atención en las minitas: hay extracción ilegal, están en malas condiciones los trabajadores”, expresó Elvira Martínez Espinoza, cuyo esposo falleció en la tragedia.

“Queremos que se haga justicia, queremos el retiro de la concesión minera (propiedad de Grupo México) porque se hicieron muchas cosas para que no se diera el rescate”, dijo Ricardo Patlan, ingeniero minero.

Resaltó que la tragedia de Pasta de Conchos debe sentar un precedente para que el Gobierno Federal, encabezado por López Obrador, no permita que pase un evento trágico y que estas medidas continúen en las siguientes administraciones.

Asimismo Elvira Martínez apuntó que siguen pendientes las indemnizaciones de algunas familias, así como la integración a un plan de vivienda para la mitad de ellas; además subrayó que la construcción de los polideportivos no tomó en cuenta las opiniones de los deudos.

Incluso estas obras fueron anunciadas por los alcaldes como proyectos suyos y no reconocieron que se derivaron de la tragedia en Pasta de Conchos.

OFICIARÁ MISA EL OBISPO VERA

El obispo emérito de Saltillo Raúl Vera López oficiará una misa hoy a las 19:00 horas para recordar la tragedia en la que fallecieron los 65 mineros.

La celebración eucarística será transmitida a través de las redes sociales de fray Raúl Vera, en Facebook y Youtube, bajo la exigencia de rescate, verdad, justicia y medidas de no repetición.