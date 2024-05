Estados Unidos ha recopilado 1.5 millones de muestras de ADN de inmigrantes, dice estudio

LOS ÁNGELES- El estudio ‘Raiding the Genome: How the United States Government Is Abusing Its Immigration Powers to Amass DNA for Future Policing’ encontró que la recopilación de ADN ha aumentado en un 5,000%.

Los perfiles han sido guardados en el Sistema de Índice Combinado de ADN (CODIS, en inglés) bajo una etiqueta de “delincuente”, donde están disponibles de forma permanente para que las autoridades busquen información.

TE PUEDE INTERESAR: Donald Trump afirma que migrantes chinos están en Estados Unidos para crear un ejército. Ellos cuentan otra historia

El reporte advierte que durante las dos primeras décadas de existencia del CODIS, el gobierno recopiló aproximadamente 25,000 perfiles de ADN de inmigrantes a la base de datos.

Pero desde la implementación de un programa instituido por la Administración de Donald Trump en 2020 el número de muestras se ha disparado.

El programa, que también ha sido implementado en el Gobierno del presidente Joe Biden, permite al DHS recolectar el ADN de cualquier persona que haya sido detenida por agentes de inmigración.