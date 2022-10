Jesús Ociel Baena Saucedo, hoy de 37 años, es originarie de Saltillo y permanecerá en la capital coahuilense hasta concluir su maestría en derecho constitucional y políticas gubernamentales en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) donde se licenció en la carrera de derecho.

Fue en el 2011, cuando adquirió un cargo en el entonces Instituto Federal Electoral, motivo por el cual se mudó a Aguascalientes, pero recuerda que los temas electorales los iniciaron en el mismo Saltillo, pues desde secundaria peleó en procesos democráticos para representar a sociedades de alumnos, y en la Facultad de Jurisprudencia, también fungió como le primer presidente abiertamente homosexual en representar a dicho órgano estudiantil.

“Fue una campaña intensa de discriminación”, recuerda en entrevista con VANGUARDIA.

La lucha que hoy encabeza, inició hace dos años cuando salió por segunda vez del armario al concluir que se identificó con el género no binario, cuestión por la que inició un litigio estratégico contra una convocatoria dirigida exclusivamente a mujeres para un cargo a ocupar en órganos político electorales, pues demandó que entonces los cargos únicamente estaban siendo dirigidos hacia los dos géneros tradicionales, discriminando a personas que no se identifican con ninguno de ellos.

“Soy una persona que no me asumo mujer, pero la sociedad me ha llamado denostativamente joto y maricón, y nunca se me reconoció como hombre. Si no me asumía como hombre, ni como mujer, me sentí en el limbo y es cuando entendí la teoría queer y me identifiqué el género no binario y fue a partir de ahí que también mi expresión de género cambió bastante”, narró.

Pese a la discriminación en la vida pública y su entorno, recientemente asumió el cargo temporal como Magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes en tanto el Senado emita una convocatoria nueva que ya incluye los cambios demandados en materia de identidad de género.

Ociel sería la primera persona en México en ocupar un cargo de este nivel, al menos libremente ante la vida pública, y recordó que cuando empezó sus labores en el Tribunal, al magistrado presidente del Tribunal le llamó la atención “por permitir” que se hizo evidente su expresión de género.