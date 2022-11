El Gobierno Federal dejó en el abandono a los damnificados por las inundaciones, porque no han dado respuesta las peticiones para la reconstrucción de daños, y no obstante que se dice que el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) sigue activo, nadie explica cómo obtener los recursos, dijo la alcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, quien también pidió la presencia en ese municipio del diputado federal Javier Borrego, a quien se le entregó el voto.

El pasado 1 de septiembre el municipio de Múzquiz se inundó por un torrencial aguacero que dejó daños en viviendas, pérdidas de enseres, un fallecido, así como también daños severos en la infraestructura pública como edificios, escuelas, calles y la red de agua potable.

“Aquí el llamado al Gobierno Federal de la presencia de ellos en cuestión de la rehabilitación y reconstrucción del municipio. Es importante la presencia del diputado federal Javier Borrego en Múzquiz.

“Se le apoyó muchísimo para que fuera diputado federal y representante. Que siga abogando para que saque adelante la pavimentación y tomo el tema de infraestructura que quedó colapsada. No lo hemos visto por Múzquiz. Hacemos un llamado público a mi amigo Borrego, y a todos los funcionarios federales, porque Múzquiz sigue necesitando de todos ellos”, dijo.

De acuerdo con Tania Flores, las calles, el sistema de drenaje y la red de agua potable están colapsadas después de las inundaciones del mes de septiembre, y no hay recursos para remediar la situación.

“En Múzquiz es urgente el tema del agua. Las tuberías, y los dos pozos de Aparición que son los principales para abastecer de agua al pueblo, están destrozados. Tenemos dos meses como máximo para rehabilitar estas tuberías, si no, el pueblo se va a quedar sin agua”, señaló.

No obstante las necesidades generadas desde septiembre, y también las solicitudes hechas para obtener más recursos, el Gobierno de la República no ha respondido, en el caso del Gobierno Estatal ya está en coordinación con el municipio trabajando, pero la inversión es elevada y el municipio no tiene un presupuesto suficiente.

Tan sólo para abastecer de agua potable a los muzquenses, se requieren 18 millones de pesos para rehabilitar la tubería destruida durante la inundación, porque la tubería baja desde las sierras de Aparicio y se conectan a los lugares de almacenamiento.

“Hablan de que sí está el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dicen que ahí está, pero no nos dicen como acceder, cómo podemos obtener el recurso para poder levantar Múzquiz. Es un derecho de todos los muzquenses poder acceder al fondo que tienen de nueve mil millones de pesos para todos los municipios que han sufrido un desastre”, dijo.