¡Confirman rumores! Ángela Aguilar se tatuó iniciales de Christian Nodal en Roma

“Hace un par de semanas me mandó un mensaje y me dijo que lo podríamos hacer (el tatuaje), que estaba en Roma y yo dije: ‘ok, claro”, explicó.

El día de la sesión, afirmó, Ángela llegó sola; pero un pequeño detalle durante la conversación le hizo saber que no viajó sola: “Nodal no estaba con ella en el estudio, pero yo sé que él estaba con ella (en Roma), porque me dijo que estaba en medio de una escapada romántica y le contesté que lo tenía que celebrar. Nos llamaron en una ocasión porque andaban con prisa”, agregó.

Capozzi asegura que son las iniciales de Nodal y hasta detalló en qué parte del cuerpo las lleva: “Se hizo un C y una N. Vamos a ver si él se hace las iniciales de Ángela ahora”, finalizó.

¿QUÉ TATUAJES SE HA HECHO CHRISTIAN NODAL?

Para Nodal los tatuajes tienen un significado muy importante, no solo forman parte de su imagen también de su vida diaria; por lo que acude ellos cuando se trata de una ocasión o persona muy especial.

Durante su relación con Belinda, el cantante decidió llevar varias huellas de su amada en la piel, causando así gran controversia. Primero, se tatuó los ojos de la rubia en el pecho, después la palabra “Beli” en uno de los costados del rostro; además de un 4 para celebrar sus primeros cuatro meses de relación y la palabra utopía, nombre de uno de los discos de su entonces pareja.