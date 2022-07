Ante el crecimiento en las solicitudes de desarrollos campestres habitacionales en la sierra del municipio de Arteaga, el alcalde Ramiro Durán García, ha emprendido una revisión de los ya instalados y los nuevos proyectos, que hasta ahora suman 30 y solo se ha autorizado uno en el ejido Huachichil.

De acuerdo con el Alcalde, actualmente existe una regulación municipal para el otorgamiento del funcionamiento y uso de suelo, pero no está actualizada, y se basa principalmente en otorgar este permiso si el fraccionador cumple con el impacto de estudio ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente Federal (Semarnat) y las leyes de equilibrio ecológico y de Asentamiento Humanos del Estado de Coahuila.

“Estamos alertas con los inspectores de desarrollo urbano y cuando haya cualquier tipo de movimiento vamos a notificarles. Para tener licencia de funcionamiento deben tener la constancia de impacto ambiental expedida por la Sermanat y el visto bueno de todo el medio ambiente, el cumplimiento de la Ley de Asentamientos Humanos en Coahuila”, aclaró.

Además cada fraccionador debe contemplar que exista la factibilidad de luz, agua, y que las calles sean de 13 metros incluidas las banquetas y donar el 10 por ciento del área vendible al ayuntamiento.

“Está bien el crecimiento. No me opongo a eso. Pero se los he dicho desde que tome mi cargo el 1 de enero de este año, de que todo se debe hacer como corresponde a la Ley y sin afectar el medio ambiente”, dijo.