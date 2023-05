Acusa organismo ciudadano a Conagua de ‘ocultar’ información sobre los mantos freáticos en Coahuila

Durante el foro “Derecho a la gratuidad en el servicio hídrico”, Juan Carlos Parga Torres , presidente del citado comité, dijo que “en La Laguna no se quiere abrir Conagua, no se quiere transparentar, nos deben cuatro solicitudes de información, nos han dado dos” .

REVIRA CONAGUA

Paola González, directora de administración de la Cuenca Río Bravo y representante de Conagua en el foro, contestó que la labor del organismo federal se complica en Coahuila porque han detectado prácticas de corrupción en organismos locales del agua, lo que provoca que ésta no llegue a las comunidades.

“La distribución de los programas federalizados aquí en Coahuila se debe a la pésima distribución del agua que tiene el organismo de CEAS. Le corresponde al organismo local y está impregnado de corrupción y ha estado haciendo mal uso y desvío de recursos hacia la distribución del agua aquí en el estado de Coahuila. Hay una historia muy larga y está todo documentado”, detalló la representante de la dependencia federal.

Explicó que el Plan Hídrico Nacional, que va cambiando año con año por parte de Conagua, sustenta primordialmente el derecho humano al agua.

“Anteriormente tenían ese tipo de políticas y prácticas oscuras que no eran nada transparentes e inclusive con mediciones que la gente no podía entender, usaban muchas cortinas, digámoslo así, nos hacían creer otra cosa”, detalló González Castañeda.

En ese sentido, González destacó que una de las acciones que ha hecho Conagua en esta administración federal ha sido “transparentar lo que está sucediendo en la industria”.

Además mencionó en tres ocasiones durante el foro que la inspección, detección y “cacería” de pozos clandestinos ha sido una de las acciones primordiales de Conagua para hacer frente a la escasez del recurso hídrico.

“Nunca se había hecho una inspección tan grande de pozos clandestinos, ahora sí que una cacería magna de todos los pozos y las irregularidades.

“Incluso pasó en los gobiernos municipales porque no transparentan y además de eso no cuentan con los derechos del agua, no pagan impuestos y no pagan estos derechos que deben tener como cualquiera”.

En ese sentido, puntualizó que ese tipo de acciones ocurría “antes porque era muy fácil, se tapaban todos con la misma cobija (...) Ahora Conagua tiene estos juicios en contra de las privatizadoras en contra de los gobiernos locales que hacen mal uso del agua”.

VA POR GRATUIDAD DEL AGUA

En su intervención, la diputada local de Coahuila, Lizbeth Ogazón, dio a conocer que recientemente presentó una iniciativa para que el estado garantice al menos siete metros cúbicos de agua para cada domicilio de la entidad.