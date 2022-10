Amenaza de tiroteo en UANE Monclova tendría como objetivo suspender clases y exámenes: FGE

La Fiscalía General del Estado se encuentra investigando una amenaza de tiroteo en la Universidad Autónoma del Noreste (UANE) campus Monclova y, hasta el momento, considera que esta alerta se pudo haber lanzado con la intención de suspender clases o exámenes en la institución.

Rodrigo Chaires Zamora, delegado en la Región Centro, informó que trabajan coordinadamente con la Subdirección de Servicios Educativos y es común el recibir este tipo de reportes.

“¿Por qué son comunes? porque empatan con temporada de vacaciones, empata con temporada de exámenes, tanto en primaria incluso hasta profesional, entonces este clase de incidentes se presentan, no es nada extraño”, expresó el delegado.

Chaires dijo que aún que se tiene como contexto está información, todos los reportes son atendidos de inicio por la Policía Municipal y por la Policía Investigadora, porque no se deben minimizar ninguno de ellos.

“Se debe de atender, cómo les comentó, no se debe minimizar ningún reporte, pero son reportes que a partir de esta fecha hacia adelante se van a atender y van a resultar falsos”, expresó.

Chaires Zamora confirmó que este primer reporte en el ciclo escolar se dio a través por un grupo de whatsapp, donde los estudiantes compartieron capturas de pantalla y rumores.

Dijo que no hay que generalizar el caso, pero mayormente estos incidentes son utilizados para que se suspendan las clases, para que desalojen los edificios de las escuelas y evitar un examen.

El funcionario destacó que se tendrá que solicitar la colaboración de los padres de familia para poder frenar estos casos, que generan desconfianza y temor entre la comunidad estudiantil y docentes.

También recomendó a estos que, desde casa, estén al pendiente de los artículos que utilizan sus hijos, incluso destacó que el Operativo Mochila se debe de iniciar en la vivienda igual que la comunicación.

El delegado dijo que, generar movilidad de las corporaciones policiacas y hacer mal uso de las líneas de emergencia, acarrea una responsabilidad para las personas.

Sin embargo, se aplica el criterio en cada caso y en esta situación de UANE Monclova no hay detenidos, puesto que el tema no es reprensión, si no de orientación. En tanto se tendrán pláticas con el responsable para orientarlo.