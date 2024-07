Anuncia el Gobierno de Biden que impondrá aranceles a importaciones de acero y aluminio provenientes de México

En opinión de Katherine Tai, quien es la representante comercial de Estados Unidos, Estas acciones conjuntas acordadas por ambos países “ayudarán a garantizar la viabilidad a largo plazo de nuestras industrias del acero y el aluminio y la integridad de la integración del mercado del acero y el aluminio en América del Norte”.

”Las políticas y prácticas no de mercado de China son todo menos justas y han conducido a la crisis global de exceso de capacidad no de mercado que plantea una amenaza existencial para nuestras industrias de acero y aluminio orientadas al mercado”, prosiguió Tai.

Siendo así que con esta medida, explica Josh Wingrove en su artículo “Estados Unidos apunta a China con aranceles sobre el acero y el aluminio” publicado en Bloomberg, “la Casa Blanca busca evitar lo que teme podría ser una avalancha de productos de acero y aluminio debido al exceso de oferta en China, la segunda economía más grande del mundo”.

“Estas acciones solucionan un importante vacío legal que la administración anterior no logró abordar”, precisó Brainard y añade explicando que “el acero y el aluminio seguirán siendo la columna vertebral de nuestra economía mientras construimos las industrias del futuro aquí en Estados Unidos”.

La directora del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca explicó a The New York Times en el artículo “Biden anuncia aranceles sobre metales chinos enviados a través de México“ escrito por Ana Swanson , que “el acero y el aluminio chinos que ingresan al mercado estadounidense a través de México evaden aranceles, socavan nuestras inversiones y perjudican a los trabajadores estadounidenses en estados como Pensilvania y Ohio”. ”Cuando el aumento de las exportaciones de China dañe nuestros mercados, ya sea directamente o a través de otros países, actuaremos”, agregó.

REACCIONES TRAS EL ANUNCIO

”Instamos al gobierno de Estados Unidos a seguir presionando para que se tomen medidas adicionales para abordar los numerosos esquemas de los comerciantes de acero para eludir y evadir las leyes comerciales de Estados Unidos”, expresó Kevin Dempsey, presidente del Instituto Estadounidense del Hierro y el Acero a The New York Times.

Por su parte, Michael Stumo, director ejecutivo de la Coalición para una América Próspera, afirmó a The New York Times que “el anuncio de hoy muestra que los burócratas de política exterior de la Casa Blanca que negociaron este acuerdo se preocupan más por México que por los trabajadores estadounidenses”.

Para Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro estadounidense, en un discurso que dio hoy, indica The New York Times, dijo que ”en la economía interconectada de hoy, ese exceso de capacidad también puede conducir a la concentración de las cadenas de suministro de maneras que en última instancia reducen la resiliencia económica”.

¿GOLPE POLÍTICO A TRUMP?

Según Josh Boak un artículo publicado por The Associated Press, la medida anunciada el día de hoy es un “claro golpe político contra el republicano Donald Trump, el predecesor del presidente Joe Biden y su probable oponente en la elección de noviembre”. Brainard afirmó a AP que “Trump pudo haber realizado acciones similares, pero no lo hizo”.

“El presidente está actuando para cerrar los huecos dejados por su predecesor, los cuales permitieron que China burlara las reglas del comercio”, continuó Brainard.

¿AFECTARÁ A MÉXICO?

De acuerdo Boak, cabe la posibilidad que es “el impacto financiero de los aranceles sea bastante modesto, dados los volúmenes de acero y aluminio que se envían de esta manera a través de México”.

En este sentido, precisa Boak, que funcionarios gubernamentales señalaron que “Estados Unidos importó de México 3.8 millones de toneladas de acero el año, y que 13% del mismo había sido vertido o fundido fuera de ese país. De forma similar como Estados Unidos importó 105,000 toneladas métricas de aluminio desde México, y sólo 6% fue fundido o vertido fuera de ese país”, concluye Boak.

Con información de las Agencias The Associated Press y EFE, Bloomberg y The New York Times.