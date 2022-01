Ángel, el menor saltillense que recibió la primera cirugía bilateral de implante en México para mejorar su audición

Leer más: Saltillo le aplaude a Guadalupe, la doctora que realizó gratis una cirugía única en México

Montes Dorantes explicó a VANGUARDIA que, hasta hace unos meses se pensaba que solamente se requería de un solo implante para mejorar la audición, sin embargo, esta idea se modificó con el caso de Ángel, a quien se le practicó la primera cirugía bilateral, es decir, con dos implantes.

En el tratamiento participó la doctora Úrsula Gutiérrez (audióloga), la doctora Karla Torres (anestesióloga), el doctor Antonio Ramírez Alba, (neurocirujano), además de la doctora Guadalupe Montes, especialista en otorrinolaringología y cirujana de implantes.

El caso de Ángel, de acuerdo con la audióloga Úrsula Gutiérrez, ya ocurrida la cirugía realizada por la doctora Montes, se dejó pasar un mes aproximadamente para que los tejidos que se intervinieron cicatrizaran, y, posterior a esto, se realizó el encendido de los dispositivos.

“Ángel es un chico muy experimentado porque él ya había utilizado otro tipo de ayuda auditiva, ahorita él está reconociendo los sonidos que escuchaba antes; lo que realizamos en este momento es dejar la audición como a él le guste más, se enciende el aparato y se hace una prueba de sonidos para ver cómo estaba escuchando y después, con el software hicimos ciertos ajustes en cada uno de los sonidos”, explicó.

Añadió que los dispositivos que se le colocaron a Ángel cuentan con un procesador interno que permiten colocar varios programas a través de un computador que le ayudarán a escuchar el ambiente sonoro o acústico de acuerdo al lugar donde él se encuentre.

“El programa uno es escuchar el día a día, el dos, lo que hace es que quitan todo el ruido de fondo y solo enaltecen el lenguaje, este es un plus que tienen estos dispositivos y el programa tres es para ver la televisión o escuchar música ya que proporciona un ambiente sonoro cómodo para eso”, explicó la audióloga.

La felicidad de escuchar

Al término de la sesión, Ángel se mostró feliz de poder percibir las voces de su mamá, su papá, su hermano y del equipo de doctores que le facilitaron el tratamiento.

Igualmente, compartió con VANGUARDIA su experiencia a lo largo del procedimiento médico que llevó unos años antes de que se le practicara la cirugía bilateral de implante de conducción ósea activa transcutánea Bonebridge.

“Hace cuatro años me pusieron unos implantes que en su época eran los más nuevos. Creo que se llamaba BASA, poco a poco fui creciendo con ese aparato pero llegó un momento en que se me infectaba mucho la piel, se me encarnaba la piel, era muy doloroso y me pasó muchas veces pero cuando tenía 13 años nos recomendaron el aparato de MED-EL ya que los aparatos viejos ya no me servían”, expuso Ángel.

Explicó que el tratamiento con los dispositivos de MED-EL le brindarán una mejor calidad de vida ya que con el aparato anterior no podía bañarse con agua caliente ni realizar distintas actividades, lo que dificultaba su desarrollo.

“Empezamos el tratamiento con MED-EL en octubre y me operaron el 16 de diciembre y estábamos esperando este día para que me pudieran poner la audición, es algo padre, maravilloso, me siento bien, escucho fuerte, me siento evolucionado, es algo diferente y ya no voy a vivir preocupado de que se me va a infectar la piel”, dijo, con alegría en el rostro.

Cabe decir que Ángel podrá utilizar estos implantes hasta dentro de diez o veinte años ya que se espera que la tecnología auditiva cambie para ese entonces, de acuerdo con las indicaciones que le fueron proporcionadas al menor.