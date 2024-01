Ante megafraude en ISSSTE, acusan vacío en controles internos

“ Es como el portero que es órgano interno de control se avienta dos minutos después de que el balón ya está en la red, por qué no hay estos mecanismos de previsión ”, preguntó Miguel Crespo.

En el caso del ISSSTE, donde se investigan los casos de pensionados que obtuvieron pagos que no corresponden a los beneficios que tenían como empleados federales en retiro, dijo que el asunto que queda claro es que no haya información que permita que quien debiera estar al pendiente, vea que hay comportamientos irregulares.

“Eso no se hace y empieza a sospechar que no se haga por intención de que precisamente no brinquen las alarmas. Eso es lo preocupante”, declaró.

Miguel Crespo añadió que la homologación de la información es útil para los órganos internos de control, pues el trabajo se dificulta “enormemente” si se ponen a trabajar con información que no está homologada.

“Todos estos casos tendrían que aparecer muy rápidamente si los órganos internos de control hicieran su labor porque son el primer filtro, pero es un filtro muy débil, muy vulnerable”, subrayó.