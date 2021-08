Arrecian en agosto contagios en saltillo; encabeza indicadores en Coahuila

En lo que va de agosto, los contagios de COVID-19 han arreciado en Saltillo, que además lidera los indicadores de casos totales, casos activos actuales y de pacientes hospitalizados en todo el estado.

Tras el reporte emitido ayer por la Secretaría de Salud estatal, Saltillo encabezó la lista de municipios con el mayor número de nuevos casos en las últimas 24 horas, al registrar 89 de los 172 reportados en todo el estado.

En números globales, Saltillo actualmente es el municipio con más casos activos de COVID-19 en la entidad, pues concentra mil 070 de los 2 mil 816 registrados hasta ayer, es decir, más de una tercera parte del total. Le sigue Torreón, con 281 y Piedras Negras, con 261, según la Secretaría de Salud.

Otro indicador que encabeza Saltillo es el de hospitalizaciones tanto por casos sospechosos como confirmados por coronavirus, con 124 pacientes, casi el doble de los que registra el municipio que le sigue, que es Torreón, con 66 hospitalizados. En total hay 276 personas hospitalizadas en todo el estado.

En lo que va de la pandemia, Coahuila ya acumula 79 mil 313 casos confirmados, así como 6 mil 647 decesos a causa del virus.

CASOS EN AGOSTO, A NIVELES DE ENERO

Agosto llegó a su primera mitad superando la barrera de los 4 mil contagios de COVID-19. Con los 172 casos nuevos reportados ayer, la cifra en lo que va de este mes llegó a 4 mil 7.

A esta misma altura del mes de julio, el número de nuevos contagios era de 890, 3 mil 117 menos. Si agosto se compara con enero, el mes de más contagios en el año, durante los primeros 15 días el primer mes del año computó 4 mil 437 nuevos casos.

Con los datos en cuestión, Coahuila se mantiene en color amarillo en el semáforo epidemiológico del gobierno federal.

Ante la escalada de contagios con la tercera ola, autoridades continúan evaluando el mecanismo que se va a seguir para el próximo regreso a clases en la entidad. Esta semana podría determinarse si será con clases a distancia, presenciales o de manera híbrida,

MULTAN A 47 POR NO USAR CUBREBOCAS

Luego de que la semana pasada se retomó en la Región Sureste la aplicación de multas a las personas que no usen el cubrebocas o no lo hagan adecuadamente en espacios públicos, en Saltillo han sido multadas 47 personas por no acatar la medida sanitaria.

Las multas fueron impuestas en los diferentes filtros que se instalaron en la ciudad, principalmente en dos de la zona centro: en el cruce de las calles Aldama y Padre Flores y en el de Narciso Mendoza y Acuña.

Entre mayo de 2020 e inicios de 2021 se aplicaron 2 mil 486 sanciones económicas. (Con información de José Reyes y Armando Ríos)