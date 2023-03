Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

Los manifestantes agregaron que ya se les habían dañado sus aparatos eléctricos por la variación de voltaje, además de la planta potabilizadora que no funciona por la falta de energía.

Por lo que Fernando Orozco, alcalde de Parras, llegó al sitio para dialogar con ellos y buscar darle solución de la problemática. También estuvo presente el ingeniero encargado de la estación municipal de CFE, quien comentó que las fallas y la falta de luz ocurrieron como consecuencia de los ventarrones que se presentaron en días pasados.

Los ejidatarios comentaron que no se quitarían de la carretera hasta que se les diera una solución, pero fueron convencidos por las autoridades para que se liberara la vía. No obstante, visiblemente molestos advirtieron que no querían promesas, porque si no les restablecen el servicio la luz, tomarán otra vez la carretera.

Además, invitaron al Alcalde a la escuela donde tienen el problema con la bomba de agua, el aire acondicionado y otras necesidades, para pedirle al edil que se les dé solución. Sin embargo, Orozco mencionó que durante semana se atenderían las peticiones de todo lo que solicitaron.