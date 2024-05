La poderosa industria minera gana terreno de cara a las presidenciales

El día que Dolores Rojas sostuvo un encuentro con la entonces senadora Xóchitl Gálvez, creyó por un instante que tendría en ella una aliada para impulsar la reforma a la Ley Minera recién enviada al Congreso por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se equivocó. “Simplemente me dijo que no pasaría”, recuerda la coordinadora de programas de la Fundación Heinrich Boell a poco más de un año de distancia. “Ella hace un uso bastante utilitario de los pueblos indígenas, pero en realidad no ha hecho nada para defender sus derechos ante la devastación causada por las mineras”, dice. Como sea, los cambios a la ley prosperaron y están en vigencia desde el 8 de mayo de 2023. Pero apenas vio luz, el poderoso lobby de la industria reaccionó en pleno, no solo con la promoción de medio millar de amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación -en donde se ha dejado la discusión de los casos para después del proceso electoral- sino en los cuadros que habrán de reafirmar o renovarse en ambas cámaras legislativas, y entre las alianzas que aun conserva dentro del Poder Ejecutivo, específicamente dentro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

“Hablamos de un grupo con un poder casi total”, dice Leticia Merino , investigadora de la UNAM en temas socioambientales y una de las fundadoras de la colectiva ¡ Cambiémosla Ya!, que ha emitido un comunicado dirigido a los ministros de la Corte y a las candidatas y candidato presidenciales al cumplirse un año de una reforma legal empantanada por los más de 500 amparos del sector. “Si esta ley pasó, creo que lo hizo porque en alguna medida se les agarró por sorpresa, no lo esperaban. Pero lo que vemos ahora es una resistencia tremenda, brutal por parte de los corporativos y de sus aliados dentro del legislativo y dentro también del ejecutivo, y sería un retroceso lamentable si los ministros deciden regresar a la ley anterior”.

La industria mantiene operaciones bajo los referentes de la ley de 1992 , que en esencia les concede un uso indiscriminado del agua y de la tierra en concesión. El volumen de licencias concedidas desde entonces por el Estado para la extracción de minerales sobrepasa el millar, y las empresas no solo se han beneficiado con esa actividad, sino con acciones especulativas en la Bolsa. Pero, más allá de utilidades billonarias, son causantes clave en la crisis hídrica que atraviesa el país, dice Merino. “Muchos pueblos se han quedado sin agua; tenemos ecosistemas que se han quedado sin agua o con agua contaminada. [...] Las comunidades optaron por tratar de cambiar la ley minera, por dar la batalla tremenda en tribunales, pero esto es como la lucha de David contra Goliat”.

Desde el 2000, comunidades y ambientalistas de Morelos, Chiapas, Sinaloa, Durango, Chihuahua, Coahuila, Guerrero o Zacatecas han promovido juicios sin éxito. La reforma de mayo de 2023 es la vía de salida parcial a sus demandas, pero ni ahora ni después parece que tendrá un camino terso.