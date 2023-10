Buscan a Juan Pablo; hombre desaparece en festival de música tras discusión con amigos

Su familia ha solicitado ayuda a través de las redes sociales, ya que, al acudir a las autoridades en el vecino estado, también desconocen su paradero, ya que no se encuentra detenido ni en un hospital . En respuesta, se ha presentado una denuncia para iniciar investigaciones y localizar al desaparecido.

Esta ha sido la última vez que se ha tenido información sobre su paradero, ya que no ha respondido a las llamadas y no se ha puesto en contacto con ningún miembro de su familia. Existe la preocupación de que pueda haber sido víctima de un delito o que se encuentre herido en algún lugar sin capacidad de solicitar ayuda.

La familia ha mencionado que los amigos de Juan Pablo visitaron a la familia durante el fin de semana para entregar sus pertenencias, pero no proporcionaron detalles ni se han vuelto a poner en contacto. Esto ha generado especulaciones de que podrían tener información adicional que no están compartiendo y que no están colaborando en las labores de búsqueda.

La familia está solicitando la colaboración del público para dar con el paradero de Juan Pablo, proporcionando detalles como tatuajes en varias partes de su cuerpo, piel blanca, ojos de color y una barba frondosa. Cualquier información relevante debe ser compartida a través de los números de emergencia o en las redes sociales.