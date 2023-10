Saltillo: el caso del ‘Sombrerero Loco’, ¿tiene implicaciones legales?

En las últimas horas se ha vuelto viral un video en el cual el usuario de TikTok, “cenariuscosplay”, denuncia haber ganado un concurso de disfraces que, con motivo de Halloween se llevó a cabo el fin de semana anterior, en un bar del norte de Saltillo, pero no le entregaron el premio.

El usuario, quien en sus perfiles de redes sociales se identifica como “cosplayer” y alguien a quien “le encanta hacer cosplay (e) ir a convenciones”, ha publicado videos y fotografías en las cuales aparece una impresión que le fue entregada por los organizadores del concurso y que describe el premio ofrecido.

“Quiero reportar al antro ya que el día... sábado, 28 de octubre, participé en el concurso de disfraces y gané el primer lugar. Como pueden observar, la situación estuvo así: $7,500 en EFECTIVO y $7,500 en consumo por lo que al momento de ir por mi premio el gerente general... me negó el premio por la situación de que no tenía mesa reservada ni consumí alcohol por lo que me querían dar solamente $500”, publicó el cosplayer en su cuenta de Facebook.

La publicación es acompañada de una fotografía en la cual aparece el cartel que describe el premio: “Concurso de disfraces. Primer lugar. $15 mil. Quince mil pesos. 50% efectivo - 50% consumo”.

¿Qué dice la Ley?

Aunque pueda parecer extraño, este tipo de actividades se encuentran reguladas en la Ley. En específico, los apartados “De la promesa de recompensa” y “Del concurso con promesa de recompensa”, que abarca los artículos del 1999 al 2006, del Código Civil de Coahuila, contienen las reglas para dirimir controversias de este tipo.