Cae presunto involucrado en feminicidio de Dayan

TORREÓN, COAH.- El cuerpo de Dayan Yamil fue entregado a sus familiares, pero la investigación continúa; la Fiscalía General del Estado tiene la precisión de la participación de una persona por este feminicidio: Ángel Alonso “N”, de 21 años, con domicilio en la colonia Miravalle de Gómez Palacio.

A través de pruebas forenses y periciales se realizó la necropsia de ley, determinando que las causas de muerte fueron producidas por choque hipovolémico secundario a laceración por arma punzocortante penetrante en tórax, relató el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara.

Dijo que por el momento no puede proporcionar más detalles, sino hasta que esté concluida la primera etapa de las indagatorias, porque afectaría la investigación.

La investigación está avanzando tanto en Coahuila como en Durango, “por lo pronto tenemos una persona relacionada con este evento”, insistió el funcionario.

El detenido en cualquier momento será presentado y puesto a disposición de las autoridades.

El feminicidio de Dayan Yamil Favela Quiñones, quien tuvo su domicilio en Torreón y su trabajo en Gómez Palacio, Durango, donde fue reportada como desaparecida y después encontrada sin vida en Madero, Coahuila, es un caso trágico que lastima a la sociedad, reconoció el Fiscal.

En este caso, las investigaciones se están haciendo por las fiscalías de los dos Estados, tanto de Durango como de Coahuila, ya que el hallazgo de los restos aquí se realizó, pero por el momento no se puede emitir un informe.

DESAPARECIDOS EN COAHUILA

Por otra parte, Márquez Guevara dijo que en Coahuila todos los días se recibe cuando menos un reporter de personas no localizadas o desaparecida

En 2022 la FGE tiene un registro de 348 personas no localizadas, un número superior al que registra la Comisión Nacional de Búsqueda porque ellos trabajan en áreas específicas,

La ley dice que, no obstante que puedan ser personas no localizadas y que por sus propios medios e intereses no son localizadas, en un plazo determinado pueden considerarse como desaparecidas para efectos legales.

De las 348 personas reportadas como no localizadas en 2022, faltan de localizar 161, pero no implica que tengan una desaparición forzada por alguna de las policías o por parte de particulares.

De las 161 personas sin localizar reportadas en 2022, 63 están consideradas como personas no localizadas, porque se comprobó que su ausencia es voluntaria y 43 son relacionadas con el flujo migratorio, ya que van en trayecto a Estados Unidos y sus familiares pierden el contacto con ellos, por lo que sus hermanos o padres familiares presentan el reporte de desaparición, para su búsqueda y localización en territorio coahuilense.