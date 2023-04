ARMANDO GUADIANA

”No es que no se les haya ocurrido. La mayor parte de la gente, por no decir que el 80 por ciento o más de los funcionarios públicos, no cumplen con su función por falta de ética y honestidad. Entonces creo que eso es lo que se requiere: la ética, la moral, la transparencia, actuar con honestidad que le pediría a los colaboradores que vamos a tener. Voy a poner el ejemplo con ello”.

