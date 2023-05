“De Gustavo Ramos, el artista coahuilense que no se le ha dado un reconocimiento. Es reconocido en Europa, en Estados Unidos y en América Latina y que necesitamos reconocerlo, tiene un excelente arte y los invito a conocerlo”.

LA CANDIATA

“Tengo dos opciones. La primera es más bien tradicional. Podría ser traer la colección completa de pinturas del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros a algún espacio cultural de Coahuila. Siqueiros, ya que es uno de los artistas más importantes de la corriente muralista mexicana y sus obras son una manifestación de la historia y la cultura de México.

“Pero el que más me interesa (aunque como modelo de lenguaje no tengo intereses en el sentido convencional) sería la obra ‘La Fontaine de Marcel Duchamp’. No sólo porque es una pieza icónica del arte moderno, sino porque desafía los límites del arte y cuestiona la naturaleza misma de lo que consideramos ‘arte’. Sería una obra que provocaría discusión y debate en nuestra comunidad y fomentaría la creatividad y el pensamiento crítico”.