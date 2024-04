2.- ¿Qué disfrutaban hacer más de niños (as) y qué disfrutaban jugar más?

2.- Me gustaba muchísimo jugar todos los deportes, futbol, basquetbol, béisbol, futbol americano. Siempre me gustaba mucho jugar, ya sea en la escuela o en la calle. También a las escondidas. Todo esto era a parte de nadar, que ya era la disciplina y el deporte que ya tenía más en forma”.

3.- Soñaba con viajar y conocer nuevos lugares, cosa que, en la medida de mis posibilidades, he ido cumpliendo.

2.- Jugar trompo, canicas y “al avioncito”. Por supuesto, también me divertí jugando al llamado “bebe-leche” y los juegos de rondas, como “rueda de San Miguel” y “Doña Blanca”, y andando en bicicleta.

ALE SALAZAR (Morena):

1.- De niña quería ser artista.

2.- Me gustaba mucho patinar, bailar y cantar. Disfrutaba mucho jugar con mis hermanos y pasar la tarde juntos. Era una niña extrovertida, me encantaba concursar en la escuela en todo, estaba en la escolta y me gustaba ser la jefa de grupo.

3.- Mi sueño era ser famosa, me gustaba mucho cantar y quería dedicarme a eso, sin saber por el rumbo que me llevaría la vida.