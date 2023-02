Personal municipal que labora en los jardines del lugar aseguró que no se han abierto en todo lo que va del periodo actual bajo el mando de José María Fraustro .

No obstante, al buscar a la Secretaría de Educación de Coahuila y al Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa señalaron que no les corresponde su mantenimiento, mientras que ante una consulta telefónica realizada el 10 de febrero, la subsecretaría de carreteras y caminos no contestó algo al respecto.