CFE corta de nuevo la electricidad a Altos Hornos de México, en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Por cuarta ocasión, la Comisión Federal de Electricidad cortó el suministro de energía eléctrica a la empresa Altos Hornos de México, por los adeudos millonarios que tiene la siderúrgica con la paraestatal.

Fue por la tarde de este lunes que se confirmó que de nueva cuenta las plantas 1 y 2 así como oficinas generales de la acerera regresan a la oscuridad, lo cual la pone nuevamente en una situación extrema.

La empresa, que fue declarada en quiebra el pasado mes de enero, se encuentra en la más compleja situación toda vez que ha sido tomada por los trabajadores que mantienen campamentos en todos los accesos de la empresa impidiendo el paso de camiones de chatarra y pipas de gas; con ello exigen el pago de 10 semanas de salario y prestaciones como el ahorro del año anterior y el medio ahorro del año actual, vacaciones vencidas, bonos, y vales de despensa.

Fuentes allegadas a la empresa confirmaron a VANGUARDIA que la suspensión del servicio de luz efectivamente se realizó por la tarde de este lunes, no obstante se aplicó de nueva cuenta la estrategia de rentar generadores de energía eléctrica para abastecer puntos de emergencia.

Recientemente, Francisco Orduña Mangiola, vocero de la acerera, afirmó que el Sindicato Nacional Minero, de Napoleón Gómez Urrutia, y el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, llevaron a Altos Hornos de México al colapso total, y la empresa ahora no tiene forma de pagar salarios y prestaciones pendientes a sus 19 mil trabajadores. Tampoco será posible la reactivación a corto plazo.

El director de comunicación social en la acerera dio una entrevista a VANGUARDIA y destacó que la Coquizadora se apagó finalmente debido a los bloqueos que hicieron en los accesos de la empresa, orquestados por trabajadores afines al Sindicato Nacional Minero.

Aseguró que Napoleón Gómez Urrutia y sus agremiados son los responsables de estos movimientos que finalmente acaban con la única área que estaba encendida en el interior de AHMSA, y donde se creaba la materia prima para la producción de acero.

“Colapsaron totalmente a Altos Hornos de México, lo que significa perder 19 mil empleos directos y 60 mil indirectos”. Y es que la Coquizadora es una unidad que procesa el carbón para la producción de acero.

Ahora, al no contar con ella, la empresa se ve obligada a comprar estos insumos en el mercado internacional. Como consecuencia, al no tener recursos, la reactivación de la producción se ve más lejana.

“AHMSA no tiene hierro ni carbón. Esa acción es muy perversa, encabezada por Napoleón Gómez Urrutia, que primero bloqueó Hércules y aplicó el mismo esquema en Monclova, e hizo que llegáramos a perder la Coquizadora. Significa que no tenemos ni fierro ni carbón propio para volver a producir. Si en anteriores semanas la empresa recurría a la venta de chatarra y carbón para poder pagar a los empleados y obreros, ahora ya no hay forma”, advirtió Orduña Mangiola.

“En la situación en la que estamos, que no existe un peso, no sé quién les va a pagar a los trabajadores, ¿de dónde? Fue prácticamente un suicidio”, expresó Orduña Mangiola. Reveló que una Coquizadora cuesta alrededor de 350 millones de dólares, mientras que una reparación es muy costosa también. Serán los técnicos quienes informen cuánto costará rehabilitarla.

El vocero arremetió contra el Gobierno Federal, luego de que los nuevos inversionistas que pretenden inyectar 200 millones de dólares en la empresa presentaron ante sus representantes un plan de negocios donde se solicitó un plan de pago en plazos con las dependencias con quienes la empresa tiene adeudos fuertes. Este documento se presentó desde hace más de un mes y las autoridades federales, como respuesta, solicitaron requisitos que necesitan de procesos largos.

“Requisitos que significan meses que no tenemos, estamos viviendo al día y eso significa que no hay salida”, lamentó.

Mencionó que el Gobierno Federal ha sido evasivo, puesto que los inversionistas ya designaron un consejo de administración que no ha tomado posesión porque se busca un acuerdo con las autoridades federales.