Poco puede intervenir Gobierno Federal en AHMSA, afirma Adán Augusto en Saltillo

En su visita a la capital de Coahuila, el ex secretario de Gobernación señaló este viernes como único responsable de la crisis por la que atraviesa la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA), al ex director del Consejo Ejecutivo de la empresa, Alonso Ancira Elizondo y dijo que el Gobierno Federal poco puede hacer por ser una empresa privada.

“(La solución no se dió) porque el señor Ancira, tal y como se había comprometido a entregar la administración de la empresa a quienes habían realizado la propuesta de compra, decidió no firmarla”.

Adán Augusto López dijo que no siempre puede ver las conferencias matutinas presidenciales. “A veces si, y a veces no las veo, como hoy que me tuve que levantar muy temprano para ir a Monclova”, aseguró. Su gira por el municipio acerero de la región centro del estado, inició con un retraso de hora y media.

De visita por la capital coahuilense, el ex secretario de Gobernación llamó a la autoridad electoral a indagar sobre la presencia de espectaculares que desde supuestas publicaciones periodísticas, promocionan la imagen de los aspirantes a la Coordinación Nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación.“Yo ya lo he señalado en reiteradas ocasiones.

Yo me he deslindado de espectaculares, de carritos de promoción y eso”, resaltó previo a asegurar que él no ha pagado ninguna propaganda visual en las que aparece o se le menciona. “No he pagado ninguno, y yo tengo presentadas como 600 denuncias para que las autoridades electorales investiguen”, señaló.