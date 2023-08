Cieneguenses que buscaban llegar a EEUU habrían muerto en sierra de Ocampo, revela acompañante

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Los cuatro jóvenes oriundos de Cuatro Ciénegas y que emprendieron una caminata hacia la frontera con Estados Unidos para cumplir el sueño americano, estarían muertos en la sierra de Ocampo.

Lo anterior lo aseguró uno de los jóvenes que partieron el pasado miércoles desde el Pueblo Mágico hacia al vecino país y quien pidió ayuda a las autoridades para localizarlos.

Jose Angel Herrera, fiscal de Personas Desaparecidas, narró que este joven fue uno de los integrantes del grupo (de aproximadamente 12) que caminó por el desierto de Ocampo, Coahuila y logró cruzar la frontera, donde fue detenido por la policía de Estados Unidos, deportado a México, para finalmente regresar a Coahuila a informó lo sucedido.

Reveló que al menos cuatro jóvenes oriundos de Cuatro Ciénegas habrían quedado “varados” cerca del ejido Jaboncillos, en Ocampo y habrían perdido la vida.

SE LES SIGUE BUSCANDO

”La información es de tercera mano, justamente estamos corroborando todo ese tipo de situaciones, no podemos aventurarnos, la prioridad es siempre buscarlos en vida, sin embargo, por el tiempo podemos tener otro tipo de hallazgos, pero estamos trabajando en eso” dijo el funcionario.

El fiscal afirmó que es común que las personas que desean ir a trabajar a Estados Unidos utilicen esta ruta para cruzar la frontera, sin embargo destacó que es una zona inaccesible, aunque se puede ingresar por Múzquiz, Coahuila tras recorrer cerca de 700 kilómetros muy escabrosos, es decir, un recorrido de casi ocho horas.

La Fiscalía de Personas Desaparecidas tuvo información de que la mañana de este martes el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública inició recorridos de reconocimientos en el área, el joven que informó sobre la ubicación de los cieneguenses está a bordo de esta unidad aérea para facilitar la localización de las personas, además se montó un operativo terrestre por parte de diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Trascendió extraoficialmente que Diego Ibarra, Irving y Joshua Villarreal serían los nombres de los jóvenes que no se han localizado en la sierra de Ocampo, en el desierto de Coahuila.

A través de redes sociales, Iris Hinostroza, presunta madre de Joshua Villarreal, lamentó el haber dado el último abrazo a sus familiares.

“Mi negrito, te di un enorme abrazo pero jamás pensé que sería el último. Dale fuerzas a tu familia porque duele el corazón casi hasta no poder más, yo la verdad aún no pierdo la fe de que te vamos a encontrar. No te voy a poner descansa en paz porque mi fe sigue firme, no pierdo la fe mi tornillito Irvin Villarreal”.

“Chiquitín aguanta mi negro, mamá va a buscarte hasta el fin del mundo, hay mucha gente preguntando por ti, muchas muestras de cariño. Tu abuelo va conmigo, quisiera tener alas y volar hasta donde estás, solo aguanta mi negro Joshua Villarreal”, publicó la mujer.