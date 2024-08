Actor que dio voz a Shrek cuenta su versión sobre señalamiento de abuso a su alumna

Y explicó lo que pasó desde su punto de vista: “ Lo único que hice fue decirle a una niña en un ejercicio ‘abre tu c...’, esa fue mi agresión sexual, como a mí me hizo mi maestra de canto, como me hicieron mis maestros de actuación , para ellos fue agresión sexual”.

Asimismo, brindó detalles sobre lo que vino después, donde habría sido amenazado por el padre de la joven: “Después, el abogado, que es su papá, se dedicó a mentir, que yo le pellizqué los glúteos, que yo le puse las manos en el pecho, que a otra niña le metí la mano... Una bola de mentiras. Me amenazó el señor, me dijo que sabía dónde vivía y que me tenía localizado”.

ACTOR FUE INGRESADO AL RECLUSORIO NORTE DE LA CDMX

Después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó sobre la detención de Alfonso Obregón y la investigación en su contra.

“Y fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, para ponerlo a disposición del juez que lo requirió”.

Se reporta que el presunto abusador sexual quedó ingresado en dicho centro de reinserción social, donde permanecerá recluido hasta su próximo audiencia, programada para el 15 de agosto, y donde la autoridad judicial determinará su situación jurídica.

