Coahuila: problemas para socializar, los principales focos rojos detectados en menores: Sedu

Ante el fallecimiento de Valentina, una menor de 11 años de edad en Saltillo, quien se presume fue víctima de bullying, la Secretaría de Educación informó este viernes que intensifican las campañas de atención psicológica y emocional en los niños de primaria y secundaria de todo el estado.

El secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, señaló que el regreso a clases cien por ciento presenciales, obliga a los maestros, escuelas y padres de familia a retomar las campañas de atención psicológica y emocional, tras dos años y medio de pandemia, para dar seguimiento a las problemáticas derivadas en los menores tras el confinamiento.

Los problemas de conducta y la falta de habilidades para socializar, son algunos de los problemas que han detectado entre la población de alumnos de primaria y secundaria, tras él el regreso a clases presenciales, como consecuencia del cambio de rutina y de vida en general, que implica la “nueva normalidad” post pandemia.

“Fueron dos años de pandemia, en los que no estuvieron y no tuvieron la convivencia con sus compañeros, ni maestros y aunque los jóvenes son muy hábiles para el manejo de las redes sociales y socializar en los virtual, no es lo mismo cara a cara y es donde hemos detectado las principales dificultades a las que se enfrentan”, señaló.

Para ello, señaló que es importante observar las conductas de los menores, especialmente si cambian de un momento a otro hacia un compañero o maestro, pues podría tratarse de alguna señal de alarma. No obstante, sostuvo que para poder detectar estos focos rojos en los alumnos e intervenir a tiempo.

“Es importante la participación también de los padres de familia, del maestro, de los directivos que identifican cuando el comportamiento del alumno cambia respecto a un joven o un niño. Nosotros estamos en actualizaciones continuas precisamente para evitar el bullying y estamos trabajando con la Secretaría de Salud, con el Icojuve, con el Centro de Integración Juvenil”, apuntó.

En este sentido, señaló que se encuentran retomando desde el regreso a clases presenciales en febrero, los programas para prevenir y atender el bullying, así como una reforma a la estructura y personal de salud mental y psicólogos con los que cuenta la Secretaría de Educación, para que puedan brindar atención especializada y personalizada a cada uno de los casos.

“Los maestros, con un gran compromiso están atentos a los cambios y comportamientos emocionales que pudiera tener los alumnos; cuando lo han detectado es una atención personalizada la que se les da a los niños. Se ha reforzado, también desde principios de año, la atención emocional y la actualización de todas las escuelas por parte de psicólogos, ya que es una atención prioritaria”, dijo.

En ese sentido, señaló que este ciclo escolar se han presentado algunos casos de bullying, en distintas zonas del estado, que son atendidos mediante el departamento Jurídico y la atención psicológica requerida.

Respecto a la investigación sobre el caso de Valentina, indicó que las autoridades de la Fiscalía General del Estado, la Procuradora para los Niños, Niñas y la Familia, así como el departamento Jurídico de la Secretaría de Educación, se encuentran realizando las investigaciones necesarias en el caso.

“En este momento, en el caso particular que está atendido, vamos a coadyuvar con los requerimientos que nos soliciten las autoridades competentes”, concluyó.