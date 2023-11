Coahuila: Se agrava falta de psiquiatras ante alza en problemas de salud mental

Secretario de Salud afirma que pese a abrir plazas, no hay suficientes especialistas para atender crisis

Tras la pandemia por COVID-19, los problemas de salud mental han crecido en Coahuila y la falta de psiquiatras se ha acentuado.

El secretario de Salud, Roberto Bernal, indicó que el gobierno federal abrió 333 nuevas plazas para residencia en psiquiatría, pero no han sido cubiertas por falta de estos profesionistas.

“No depende de nosotros. No hay psiquiatras, queremos psiquiatras y no hay. Son muy pocos los que hay en el país”, comentó de manera general.

Este no es el mismo caso en la rama de psicología, ya que el estado cuenta con facultades en esta disciplina.

“El problema es con psiquiatras”, reiteró.

Los psiquiatras son necesarios para atender enfermedades con mensajes graves como: depresión, ansiedad, bipolaridad, trastornos de la personalidad, entre otras.