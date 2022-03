Critica alcalde de Frontera trabajos del SIMAS

Cabe destacar que al principio de su administración, el edil fronterense declaró que el SIMAS no estaba funcionando como debería y registra grandes deficiencias que perjudican a la localidad que representa.

Por trabajos de mantenimiento que realiza el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) a un pozo de agua, colonias del municipio de Frontera además de ejidos aledaños a la carretera federal número 30 vieron suspendido el suministro del vital líquido, desde las 5:00 horas hasta las 14:00 horas de este lunes.

Aunque esta situación habría sido anunciada previamente por la dependencia, el alcalde Roberto Piña Amaya dijo que no es el mejor horario para realizar las labores de mantenimiento, pues son espacios donde la población incrementa el uso del agua.

“Lo que estoy viendo que es importante el pegarnos mucho mucho a los temas que tienen que ver con Simas, si se fijan las colonias que se van a parar en el suministro de agua hoy son de Frontera, todas, no me siento muy cómodo con esas cosas por qué yo necesito que estos temas, se hagan cuando no es tanto la necesidad, hay mucha necesidad de agua potable”.

Refirió que es una gran población la que está afectándose por estos trabajos, que aunque son para mejorar el servicio, deben de organizarse en horarios que no perjudiquen al ciudadano.

Explicó que por ahora el ayuntamiento que lidera está laborando en la distribución de agua en estos sectores con apoyo de tres camiones cisternas, para apoyar a los fronterenses.

“Estoy en colonias donde no está llegando, que son la gran mayoría aledañas a la carretera 30 que son la Maquinita, las Aves, Industrial, Regidores, Elsa Hernández, Morelos, inclusivo se alcanza hasta la Sierrita Magisterial”

Dijo con un plan de trabajo para llegar a todos los afectados y será permanente hasta regresar al punto original de los más de 38 puntos de agua que se tienen.

Mencionó en una entrevista con VANGUARDIA que constantes falles en el rezago de drenaje así como una histórica falta de reposición en la tubería de agua potable en la ciudad son algunos de los problemas más relevantes.

Además expuso que la falta de reparaciones perjudican constantemente al 45 por ciento de la población en el territorio.

”La colonia Americana está hundida, las tuberías del drenaje se han convertido en cavernas, las casas se están cuarteando, hay un problema muy fuerte”.

Además, destacó que desde “el Libramiento Carlos Salinas de Gortari hasta el municipio de San Buenaventura no se cuenta con red de drenaje, en esa zona algunas de las empresas están conectadas a la red general de drenaje de la ciudad y por las noches se colapsa totalmente”