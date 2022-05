Cruz Roja de Saltillo: atendimos oportunamente a mujer de video difundido en redes, nunca solicitó ambulancia

Además, se le recomendó acudir a un hospital de segundo nivel de atención donde pueda realizarse una cirugía para extraer los cálculos renales que presenta dado que la Cruz Roja no realiza este tipo de procedimientos.

Las autoridades aclararon que en el vídeo que ha sido publicado en Facebook y compartido en distintos grupos de esa red social se menciona que la mujer había solicitado una ambulancia para trasladarse al Hospital General por labores de parto, sin embargo, esto se desmintió.

Aclararon que la mujer nunca pidió una ambulancia si no que ella se encontraba a la espera de un taxi para poder trasladarse a su domicilio; la mujer salió de las instalaciones de la Cruz Roja caminando entre las 6:14 y 6:16 de la mañana, momento en que se grabó el vídeo.

Dicho material fue publicado en las redes a las 8:41 de la mañana y se viralizó en el transcurso del día.

La voz que se escucha en ese vídeo hizo falsos señalamientos que no se relacionan con el actuar de la Cruz Roja Mexicana.

“Estamos en la firme convicción de corregir cualquier error que podamos cometer, sin embargo, esta situación nos arremete y expone una cara de la Cruz Roja que no existe, nuestro actuar siempre va a ser en favor y en protección a los pacientes que se acercan, que nos piden ayuda”, menciona uno se los asistentes en la reunión con VANGUARDIA.

Así mismo, aseguraron con vídeos y capturas en mano, que la persona que grabó el vídeo lo hizo con alevosía y ventaja, aprovechándose de que los paramédicos, enfermeras y el personal que se encuentra en la primera línea de atención de esta instancia se encontraban atendiendo emergencias del momento para exponer un ausentismo que nunca existió.

De hecho, grabaciones confidenciales de la Cruz Roja, que se exhibieron en la reunión, muestran que la persona que grabó el vídeo se aseguró de evidenciar al personal médico que hizo su trabajo en todo momento.

“Cuando vimos el vídeo nos preocupamos porque esta no es la Cruz Roja que queremos para Saltillo, este tipo de cosas no pueden pasar, no hemos tenido un incidente de ese tipo nunca, nuestro trabajo es estar al pendiente y que esta institución funcione como la gente lo merece”, expresa el Consejo local de la Cruz Roja Mexicana en Saltillo.