Cuestiona Riquelme capacidad de federación para reorientar caravanas de migrantes

Señaló, que aunque tratarán de sobrellevar la situación, también van a ver por los intereses de Coahuila, aunque no dio detalles de cómo.

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, cuestionó la capacidad de la federación y las autoridades competentes para reorientar o retener los flujos migratorios, ante el anuncio de que en las próximas semanas podrían llegar hasta 10 mil personas migrantes hasta la frontera de Coahuila.

Durante un evento en la frontera de Ciudad Acuña, el mandatario también mencionó que una de las responsabilidades más fuertes, es que al final la entidad tiene que asumir las consecuencias de cualquier cosa que suceda con la llegada de este tipo de contingentes.

“Nos avisan que ahí viene una caravana de migrantes, como diciendo “ahí te va we”. Pérame. ¿No tienen la capacidad de orientar el tema migratorio? ¿Las consecuencias de quién son responsabilidad, de nosotros por enfrentar el reto?, no está ni siquiera en nuestra jurisdicción”, mencionó.

Aseveró, que el Gobierno del Estado asumirá la responsabilidad de lo que se tenga que hacer, como ha sucedido en caravanas anteriores que han llegado a la frontera.

“Lo que sí quiero que quede claro es la simpleza con la que se dice “ahí va una caravana” de 10 mil, de 12 mil migrantes. ¿Qué no se entiende el problema social de una caravana de ese tamaño? ¿qué no se entiende que no se pueden garantizar los derechos de los migrantes así?”, dijo.

LEER MÁS: Saltillo: Esposa de Don Chabelo trató de defenderlo, antes de que ladrón terminara con su vida

Señaló, que aunque tratarán de sobrellevar la situación, también van a ver por los intereses de Coahuila, aunque no dio detalles de cómo.

“Y nosotros sí tenemos que enfrentar ese reto de gran magnitud que tiene el Estado Mexicano. Sabemos que esto trae consecuencias de todo tipo. Vamos a tratar al máximo de evitarlo por el bien de los coahuilenses y nuestra relación con el Estado de Texas”, mencionó.

Por su parte, Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante de Saltillo, mencionó que el Instituto Nacional de Migración es quien por ley incluso podría detener a las personas, sin embargo, cómo se implementa un operativo para detener a 11 mil personas.

Aseveró que una acción como esta, además tendría un costo político grande pues ahora, hay muchos medios con el foco en la Caravana.