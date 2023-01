Cumple AHMSA más de un mes sin producir acero

Desde hace poco más de un mes, la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) tiene cero producción y sus departamentos se mantienen completamente parados. Esta es una situación desesperante para los trabajadores y toda la población de la Región Centro de Coahuila.

Gerardo Flores Escobedo, vocero del Sindicato Nacional Democrático, recordó que desde el pasado mes de diciembre la empresa está completamente paralizada, sin producir ni una sola tonelada de acero debido a la crisis económica que enfrenta la siderúrgica.

Explicó en entrevista con VANGUARDIA que, desde esos días y hasta la fecha, los trabajadores solo acuden a realizar mantenimientos en las áreas que no pueden estar completamente apagadas, como la Coquizadora, que si para completamente tendrían daños severos en el área.

Incluso, dijo que los obreros realizan labores de limpieza y pintura, “pero en cuanto a la producción, sigue la empresa en el mismo estado”.

“Esa es la única área que está encendida, en todas las demás líneas, mientras esté parado el Alto Horno no hay nada, no se produce acero, por lo tanto, no funciona ninguna de las líneas”, expresó.

Destacó que este podría ser el lapso más largo en el que la empresa acerera ha perdurado sin producir. “No sé si haya habido algo que haya durado así, cuando había reparaciones en el alto horno 5, paraba, pero funcionaba la laminadora en caliente haciendo rollos, pero ahorita no hay nada”.

Esta situación afecta directo a los trabajadores en cuanto a bonos de producción, que es como un “premio” que se les otorga por parte de la empresa cuando se trabaja más de lo normal, por ende, al no haber suficientes ingresos, en al menos seis mil familias de los obreros la economía se ve mermada en toda la región.

“El simple hecho de estar parado y no producir, es algo que se pone uno a pensar y analiza la situación de todo lo que pudiera venir, cuanto tiempo va a soportar la empresa estar pagando a los trabajadores sin producir, sin estar entrando dinero”, dijo.

Destacó que es lógico que si no entra dinero, no hay manera de pagar a los trabajadores.

“Esperemos que lo que se tenga por ahí guardado para seguir pagando los salarios, nos aguante hasta que llegue a haber un arreglo con algún socio o alguien que le quiera invertir a la empresa”, comentó.

Desde la semana anterior, Francisco Orduña Mangiola, vocero de Altos Hornos de México, reveló a VANGUARDIA que se requieren 300 millones de dólares para reactivar la empresa y para ello se negocia una asociación, venta o inversión de recursos con empresarios de talla internacional.