Eran alrededor de las 8:00 am cuando se dirigían a la escuela y trabajo cuando al dar vuelta en el bulevar Francisco se Urdiñola recibieron el impacto de la explosión por acumulación de gas, de acuerdo a los primeros indicios.

Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

“No vimos nada, porque había mucho humo y tierra, solos sentimos el golpe en el vehículo y me aseguré de que mi hija estuviera también, de puro milagro no nos pasó nada”, comentó doña Denyse.