Coahuila: Advierten nueva modalidad de fraude con correos... de la Interpol

Por lo que el destinatario se deberá poner en contacto dentro de las próximas 48 horas con la finalidad de evaluar las sanciones aplicables, o de otra forma se girará una orden de detención.

Mediante estos correos o mensajes los estafadores intentan y podrían acceder a información personal de las víctimas, como contactos telefónicos, credenciales de acceso a distintas plataformas, entidades bancarias y datos de tarjetas de créditos.

Una vez con esta información en su poder, la pueden utilizar para realizar estafas, extorsiones y usar su identidad para hacerse pasar por la persona para que sus allegados envíen dinero al exterior, advierte la Policía Cibernética.

Señaló que uno de los correos apócrifos es “nacional.gouv.es087gmail.com” e indicó que la Interpol jamás se pone en contacto directamente con un ciudadano ni le pide dinero, datos bancarios o que realice una transferencia, mucho menos de un correo cuya extensión sea @gmail.com o @interpol.org, por más que la parte inicial se encuentre compuesta por la sigla de la Organización Internacional.

Asimismo, recomienda algunas medidas de cuidado ante este tipo de estafas, recordando que los organismos e instituciones no utilizan medios informales para realizar comunicados y se recomienda no acceder a enlaces de origen desconocido, no descargar documentos adjuntos en correos electrónicos que se desconozca el remitente, y verificar la información recibida ante cualquier duda.

