Usuarios de redes sociales denunciaron a un supuesto estafador en Saltillo y Monterrey, que aprovecha el Buen Fin para llevar a cabo su engaño.

“El día de ayer fui defraudado por la persona que aparece en la Fotografía, no tengo ninguna intención de que me regrese lo que me robó”, señaló un usuario.

El hombre exhortó a los internautas a compartir la denuncia para prevenir que siga estafando a otras personas.

“Solo quiero que me ayuden a hacerlo viral para que no le pase a otra persona”, subrayó.