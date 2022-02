Docentes de Saltillo reclaman mayor atención psicológica en las escuelas, por efecto de la pandemia de COVID-19

Después de dos ciclos escolares a distancia, debido a los efectos de la pandemia, docentes y directivos escolares manifiestan la urgente necesidad de que los alumnos reciban atención y acompañamiento psicológico en su regreso a clases presenciales, para atender situaciones de riesgo que pudieran derivar en el suicidio, como sucedió recientemente con un menor de edad en Saltillo.

Aunque los docentes han recibido capacitación previa al regreso a las aulas, señalan que no es suficiente, pues al no ser especialistas no podrían brindar un acompañamiento real y adecuado para su alumnos y sus familias y ayudarles a mitigar los efectos del COVID-19.

“Nosotros tenemos una población de 800 alumnos, y tenemos únicamente una psicóloga para darles atención a todos ellos. Los chicos ya presentaban problemas de drogadicción, situaciones de depresión, e incluso detectamos algunos casos de violencia, además la psicóloga atiende a una niña que no sabe escribir y una más con debilidad visual, que deberían ser turnadas a una maestra de educación especial pero no tenemos”, apuntó el profesor Martin, que imparte clases en secundaria de Saltillo.

En junio del 2022, la Secretaría de Educación reveló que de las 3 mil 410 escuelas en la entidad que atienden a más de 500 mil alumnos del sector público, únicamente el 20% contaban con maestros de apoyo y psicólogos para brindar una educación integral, así como atender los efectos de la pandemia.

“En la otra escuela donde doy clases la situación no dista mucho, aunque los padres de familia estén al pendiente y se acerquen a nosotros como maestros, a la realidad es que no somos psicólogos y son pocas las escuelas que cuentan con un departamento de orientación psicológica, así que es lo único que podemos hacer es buscar el apoyo de otras instancias por que no hay recursos para contratar personal”, agregó el docente.

Ante la situación y desde agosto del 2021, el Centro de Integración Juvenil, puso en marcha un programa para la atención psicológica de los docentes de Coahuila, así como una segunda etapa para que los docentes puedan brindar atención primaria a los alumnos.

Sin embargo, los primeros resultados del programa, arrojaron que poco más de la mitad de los maestros participantes, manifestaron algún grado de ansiedad y estrés debido a las pérdidas que tuvieron durante el confinamiento, así como por el riesgo de contagio que les representa el regreso a clases, por lo que el reto de atención psicológica en las escuelas es aún mayor.

Al respecto, el psicólogo Pedro Ortiz, apuntó que desde la Facultad de Psicología y “Punto y Coma” Centro de Atención Especializada, realizan talleres dirigidos a docentes con el objetivo de capacitarlos para dar atención psicológica a los alumnos.