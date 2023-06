Elecciones Coahuila 2023: agreden a pareja mientras esperaban su turno para votar

Una pareja fue agredida mientras esperaban para ejercer su voto en casilla de la Escuela Primaria 5 de Febrero, en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo.

Marcela Montelongo y su esposo, Andrés Tellez, habían acudido a votar desde las 8:30 de la mañana. A las 9 am, seguían esperando porque no todas las casillas estaban abiertas. Fue en la que abarca las letras G a la M donde Marcela notó que una mujer comenzaba a meter a varias personas a la fila. Le manifestó su inconformidad: “Le digo, no los estén metiendo, mi esposo que está enfermo está haciendo fila como para que ustedes estén metiendo”.

Al no cambiar la mujer su actitud, decidió dar aviso a las funcionarias de casilla, quienes no hicieron nada para remediar la situación e incluso se burlaron.

Al salir de la casilla, Marcela volvió a hablar con la mujer y al girarse le tocó accidentalmente los lentes con la mano. El esposo de la mujer reaccionó golpeando a Marcela en el rostro en dos ocasiones.

El esposo de Marcela, Andrés Téllez de Alba, quien padece de epilepsia, también fue agredido por el hombre, quien lo tiró al piso y comenzó a patearlo. Dos personas tuvieron que intervenir para alejar al victimario.

Votantes registaron la situación grabando con sus celulares. Se solicitó el apoyo de los elementos de seguridad de la zona designados durante este proceso electoral. “Queríamos avisar, pero nos dijeron que no, que no avisáramos porque les cerraban la escuela y todo”, contó la víctima Marcela Montelongo.

Ambas parejas se retiraron del lugar. Posteriormente, Adriana Téllez, hija de los agredidos, acudió a la casilla para solicitar el nombre del agresor para interponer su denuncia. Sin embargo, en la casilla se negaron a proporcionarlo y afirmaron no estar al tanto del altercado.

El comandante Mario Loya, quien atendió el reporte, habló con Adriana y le pidió acudir al Ministerio Público a interponer su denuncia a quien resultara responsable. Además, puntualizó que la situación ocurrió fuera de casilla y no tuvo relación con la jornada electoral.

“Aquí debería haber alguien que esté vigilando. Por querer cumplir como ciudadano, vienes y pasa esto. No, que te golpeen, que gente sepa, que gente vio, gente que se burle”, expresó Adriana Téllez.