$!Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 22 de mayo de los 4 candidatos a Gobernador

“Los de Morena andan amenazando a la gente de que si no van y votan, les van a quitar el programa de la pensión. Morena perdió en Chihuahua, en Nuevo León, en Durango y en Aguascalientes y la gente sigue teniendo sus apoyos sociales. Que no engañen a la gente” , expresó.

VAMOS A ECHAR A ANDAR EL METROBÚS: GUADIANA

El candidato de Morena, Armando Guadiana Tijerina, realizó una visita a Torreón, donde se reunió con miembros de la iniciativa privada y estudiantes para mostrarles propuestas en materia de emprendedores, y anunció ante la prensa que reactivará el proyecto del Metrobús de La Laguna que fue abandonado durante administraciones priistas, dijo.

“En La Laguna necesitamos resolver el tema de la movilidad, donde va incluido el proyecto del Metrobús. He oído que el proyecto nace, pero los gobiernos, el Gobernador y todos los demás andan pensando primero en el negocio en lugar de pensar en resolver el problema de los ciudadanos. No solo lo vamos a reactivar, lo vamos a echar a andar como debió haber sido y que el PRI ya no lo hizo”, expresó.