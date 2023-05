Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 23 de mayo de los 4 candidatos a Gobernador

“Claro que en este triunfo cabemos todos, por eso aplaudimos el llamado del voto masivo en Coahuila para Morena, porque estamos trabajando por un Plan C que contempla una gran Transformación en nuestro estado e incluyendo todas las regiones” , dijo el candidato morenista en medio de una fuerte lluvia.

ENCABEZA MEJÍA MARCHA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

Ricardo Mejía, del PT, encabezó una marcha de mujeres en contra de la violencia de género en Saltillo, donde se condenaron comentarios sexistas que presuntamente habría realizado el abanderado de la alianza PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez Salinas.

“Que no haya violencia de género, que no haya discriminación, que los delitos contra las mujeres no se minimicen”, dijo el candidato petista, que se dijo cansado de las invitaciones de Morena a sumarlo al proyecto de Armando Guadiana.

“Vamos por el cambio, tengamos un #Coahuila seguro, sin ningún tipo de violencia, con mejores oportunidades y mejor calidad de vida”, señaló Mejía Berdeja.

Este miércoles, Mejía continuará con sus actividades de campaña en Saltillo, primero con una rueda de prensa y después con una reunión pública.