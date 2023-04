Elecciones Coahuila 2023: resumen de campaña del 4 de abril de los 4 candidatos a Gobernador

“Si me robo un peso me cuelgan”; Guadiana promete autonomía

Este martes, el candidato a gobernador por Morena, Armando Guadiana Tijerina, realizó una visita a la colonia Saltillo 2000 en la capital del Estado, junto al presidente nacional del partido, Mario Delgado, después de visitar el Mercado Juárez en la misma ciudad por la mañana.

En su mensaje ante los ciudadanos del oriente de la ciudad, dijo que de obtener el triunfo, se va regresar la autonomía de los poderes del estado, como es el Poder Judicial donde han notado anomalías sobre temas de despojo.

“Va a haber respeto al Poder Judicial para que mantenga el estado de derecho, que ahorita tenemos muchos problemas. La falta de Estado de Derecho hace que mucha gente se apropie de terrenos que no son de la gente que van e invaden y que desgraciadamente ahora son de cuello blanco”, expresó.

Reiteró y realizó la firma de la primera promesa que hizo durante el arranque de su campaña, que es la de la beca Francisco I. Madero, para todos los estudiantes de universidades públicas de Coahuila, y dijo que el dinero para dicho programa saldrá de la austeridad en el Gobierno.

“Vamos a tener un gobierno austero. No va a haber nada de que la Suburban para acá, el jardinero, págame el aguador y págame todo. El dinero nos va a rendir porque no nos lo vamos a robar. Si me robara un peso me pueden colgar en la Plaza de Armas de Saltillo o de Torreón”, expresó Guadiana Tijerina.