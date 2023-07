En Coahuila, Alianza Patriótica Nacional por la 4T suma a morenistas e izquierdistas

La Alianza Patriótica Nacional por la 4T está recibiendo a los morenistas e izquierdistas que no tienen acomodo en Morena, para evitar que emigren a otros partidos como Movimiento Ciudadano: el objetivo es que sea un semillero para proponer candidaturas con cuadros realmente de izquierda y con posibilidades de ganar en las próximas elecciones de senadores, diputados federales y alcaldías, en el caso de Coahuila.

Gonzalo Bravo Zavala, coordinador en Coahuila de la Alianza Patriótica Nacional por la 4T, aseguró que son afines a Morena y a los compromisos de la 4T, de manera que ya tienen representación en 28 estados.

La Alianza surgió en el 2019, cuando Ricardo Peralta Saucedo dejó la Subsecretaría de Gobernación, al desaparecer ese puesto por la ley de austeridad republicana, y se comprometió con el presidente Andrés Manuel López Obrador de llevar el mensaje de la transformación a todo el país.

“A veces hay choques internos en los partidos políticos que hacen que las personas queden fuera, por ejemplo, en Coahuila hubo una desbandada de Morena, los grupos que iniciaron Morena en los tiempos en que se constituyó el partido ahora no son tomados en cuenta; esas personas, que realmente son 4T, obradoristas, izquierdistas, hoy no tienen cabida en el partido porque está secuestrado”.

“Nosotros como agrupación política, afín a la 4T, les damos la bienvenida, les damos su posición y su participación para que siga consolidándose el proyecto de la 4T, porque si la Alianza Patriótica no existiera en Coahuila, muy probablemente toda esa gente estuviera yéndose a Movimiento Ciudadano, nosotros somos un contenedor de la gente que es afín a Morena, a la 4T, pero que no les dan entrada en los partidos de izquierda”.

El objetivo de la Alianza, es que ningún obradorista quede fuera o se sienta fuera de la verdadera izquierda.

“Somos primos hermanos, si así lo quieren ver. La realidad es que mucha gente no encuentra espacios en el partido, llevan años trabajando y no son tomados en consideración”, dijo, al indicar que los verdaderos obradoristas no son tomados en cuenta en Coahuila, su voz no es tomada en cuenta y ni siquiera son invitados cuando vienen personajes de la 4T.

En la Alianza Patriótica Nacional por la 4T tienen espacio para seguir luchando por los ideales de Morena y de AMLO, y de esta agrupación política pueden surgir candidaturas sólidas y con verdaderas posibilidades de triunfo para las próximas elecciones.

“Con todos los cuadros que se están sumando a nosotros, tenemos para sacar candidatos y proponer candidatos por Morena o por el PT o por el Verde, no olvidemos que va a haber coalición y Morena no va a decidir solo, pero vamos a presentar candidatos que puedan ganar”, concluyó.