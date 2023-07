‘Son parte de la publicidad editorial’, dice Ebrard sobre espectaculares; Penguin Random House se deslinda

En diversos puntos del país, el rostro de las “corcholatas” de Morena figura en espectaculares y propaganda. Aunque todos se han deslindado, siguen apareciendo. Marcelo Ebrard reiteró que, en su caso, la editorial que publicó su libro se encargó de tales letreros.

No obstante, Penguin Random House (PRH), a donde pertenece Editorial Aguilar, y encargada de la publicación de “El Camino de México”, libro del ex canciller, se deslindó de tales espectaculares, señalando que éstos no son parte de la propaganda.

“El despliegue de espectaculares no forma parte de nuestra estrategia de promoción de nuestros libros. En este sentido, PRH no ha comprado espacio ni rentado espectaculares para la promoción de los libros de ningún aspirante a la presidencia de la República u otro cargo de elección popular”, indicaron en un comunicado.

Hace varios días, fue Ebrard quien aseveró y “normalmente esos espectaculares son parte de la propaganda o publicidad que tiene qué hacer la editorial del libro”, incluso, dijo que la información es pública y se puede acreditar.

Cabe destacar que el pasado 27 de junio, el medio Latinus hizo un recorrido de 55 kilómetros en la autopista México-Toluca, donde contabilizaron 31 anuncios espectaculares, 10 de ellos con el rostro de Ebrard y la promoción de su libro.

De los 5 millones destinados hacia las “corcholatas” para llevar a cabo sus giras por el país, se determinó que no podría utilizarse para recursos de propaganda o promoción personal.

El mismo Ricardo Monreal se quejó sobre la presencia de espectaculares; reveló que, durante sus giras, ha contabilizado 720 anuncios con la imagen de Adán Augusto López, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

