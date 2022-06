En el aire, alternancia de género en Gubernatura de Coahuila; Congreso analiza opciones

Tras recibir la resolución del Tribunal Constitucional de Coahuila, que invalidó la reforma que establecía la alternancia de género en el Poder Ejecutivo del estado para el 2029, el Congreso local informó que analizará si se buscará reponer el proceso de la iniciativa o si se presentará una nueva, actualizada con lo que resuelva el Instituto Nacional Electoral (INE) en materia en los próximos días.

“Ayer, aproximadamente a las 10:20 de la noche, recibió este Congreso la resolución del Tribunal Constitucional local en donde nos notifica que el decreto ha quedado sin efectos y que no es vigente. Esta es una resolución que es definitiva e inatacable en el régimen interno”, señaló el priista Eduardo Olmos, presidente del Congreso de Coahuila.

Dicha reforma, publicada como decreto en diciembre de 2021, establecía la obligatoriedad de la alternancia de género para la Gubernatura, considerando que si en 2023 se elegía a otro hombre, en 2029 todos los partidos políticos deberían postular mujeres.

No obstante, luego de que fuera aprobada surgieron impugnaciones de diversos partidos, ante diferentes instancias y por distintas razones.

La primera en tener efecto fue la presentada por los diputados locales de Morena, resuelta ayer por parte del Tribunal Constitucional de Coahuila, el cual consideró que hubo una violación del trámite legislativo y que el decreto carece de validez.

El argumento central, a propuesta de la magistrada María del Carmen Galván Tello, fue que en los ayuntamientos de la entidad, al validar lo aprobado por el Congreso del Estado, no cumplieron con las formalidades que impone la Constitución local ni el Código Municipal del Estado.

“No se emitió un dictamen respectivo, ni se deliberó de manera pública el contenido de esta reforma constitucional”, expuso la magistrada en su proyecto, que finalmente fue avalada por mayoría de 10 votos contra uno en el Tribunal.

Con ello, apuntó, se violaron de “forma grave y sustancial” los requisitos esenciales de deliberación mínima en el sentir de los ayuntamientos, por lo que el Tribunal ordenó al Congreso del Estado reponer el procedimiento, para que los Cabildos se pronuncien nuevamente y voten respecto a la propuesta de reforma.

Si esto se cumple, los ayuntamientos tendrán que discutirlo a la brevedad en sus comisiones y reponer el procedimiento apegados al marco jurídico.

No obstante, esto último no está garantizado, pues de acuerdo con Olmos el Congreso del Estado tiene la libertad constitucional para determinar si vuelve a proponer la misma iniciativa, o genera una nueva.

“Este nuevo escenario jurídico obliga a reflexionar, nos deja en una nueva posición política, porque tenemos que valorar si se genera una nueva iniciativa en materia de paridad a partir de lo que esta semana va a aprobar el INE, en cuanto al tema de paridad en la renovación de las gubernaturas.

“Tendremos que ver si ahora, en la nueva valoración, tomamos en cuenta lo que el INE va a aprobar, para incorporarlo en lo que pudiera ser una nueva iniciativa. No lo sabemos todavía. Se tiene hasta el 31 de septiembre para decidir”, detalló el líder del Congreso.

SE ABREN AL MENOS DOS POSIBILIDADES

Con lo anterior se abren al menos dos posibilidades: 1) Que el Congreso reponga el proceso para que se valide la reforma tal cual se presentó el año anterior; y 2) Que se valore y opte por la creacion de una nueva iniciativa.

Y serían al menos esas dos, porque también hay otros procesos de impugnación abiertos contra la reforma aprobada en diciembre, que podrían generar nuevos escenarios.

Previo a la resolución del Tribunal Constitucional de Coahuila, VANGUARDIA tuvo acceso a la propuesta de sentencia que Loreta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), planteará a sus pares para resolver la controversia constitucional que promovieron la Unidad Democrática de Coahuila (UDC) y el Partido Verde Ecologista de México ante dicho órgano.

Su proyecto –que sería discutido en los primeros días de julio– implica declarar inconstitucional únicamente el artículo transitorio segundo del decreto, que postergaba hasta el 2029 la obligatoriedad para que todos los partidos postulen a la Gubernatura a una persona de género distinto a quien ocupa el cargo en el momento de la designación.

De aprobarse como sentencia en el máximo tribunal del país, la obligatoriedad sería inmediata, para el proceso de 2023, en que todos los partidos se verían obligados a postular a una mujer para el cargo de Gobernadora de Coahuila.

- ¿Qué pasará con la impugnación que está en la SCJN (que busca resolver la posible inconstitucionalidad de una reforma que ahora es inexistente)?, se le preguntó al legislador Olmos en la rueda de prensa en la que abordó el tema.

“La Corte no se ha pronunciado en torno al tema. Lo que a nosotros nos toca es definir lo que tenemos en este momento: la invalidación del decreto por parte del Tribunal Constitucional Local. Es lo que hay en este momento. No me gustaría pronunciarme sobre algo que no ha sucedido, que podría suceder, pero de lo que no tengo los elementos suficientes”, manifestó.

¿QUÉ PLANTEARÍA EL INE?

De acuerdo con medios nacionales, el INE analizará, discutirá y aprobará (en su caso) este miércoles un proyecto de resolución que ordenaría a los partidos políticos a postular a una mujer a la Gubernatura del Estado de México o de Coahuila, en la elección coincidente de ambas entidades en 2023.

Lo anterior, para garantizar la paridad de género, luego de que el instituto observó que los estatutos de los diversos partidos hablan de paridad de género, pero no establecen los mecanismos para garantizarla.

“Ningún partido establece de manera clara y precisa mecanismos para garantizar la paridad sustantiva en la postulación de candidaturas a las gubernaturas, a través de los criterios de competitividad”, señala el proyecto de resolución que –de según la notas periodísticas– fue entregado por el INE a las representaciones de los partidos políticos, para fines de la discusión.

Con este proyecto, los partidos también estarían obligados a realizar cambios a sus estatutos, a más tardar el 31 de octubre, para garantizar que haya “paridad total” en todos los cargos, incluidas las gubernaturas.

“Se requiere que los partidos políticos informen al INE a más tardar 30 días antes del inicio de su proceso de selección de candidaturas a gubernaturas en Coahuila y Estado de México, la entidad donde postularán a una mujer como candidata o, en su caso, si en ambas entidades postularán mujeres”, indica el documento a discusión.

Sobre dicho proyecto, se buscó a la Junta Local del INE, a la espera de información oficial.