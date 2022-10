En Saltillo el transporte público es escaso, caro y no cubre todos los sectores de la ciudad, según manifestaron usuarios que diariamente se trasladan a las Zonas Norte y Oriente a trabajar.

Por eso ha surgido una nueva forma de movilidad: los taxis colectivos.

Publicidad

Estos funcionan sobre todo por las mañanas, cuando el transporte urbano se satura y deja al pasaje esperando una nueva unidad que tarda hasta dos horas en pasar por las paradas establecidas en la Zona Centro de Saltillo.

De lunes a sábado, una cuadrilla de taxistas se organiza para enfilarse sobre las calles Xicoténcatl y Pérez Treviño, donde recogen hasta cuatro pasajeras que necesitan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo.

Enfermeras, secretarias, intendentes de escuelas, trabajadoras que atienden comercios en plazas comerciales o que se dirigen a las residenciales del norte de la ciudad a hacer limpieza de hogares: ellas son las que utilizan este servicio que prestan algunas unidades de taxi desde hace un par de meses.

Publicidad

UN CUENTO DE NUNCA ACABAR

Todos los días Argelia se levanta a las 6:00 horas y tiene que tomar la ruta 2A para llegar hasta la colonia Los Álamos, cerca del bulevar Pedro Figueroa, donde trabaja para una casa residencial, pero el camión nunca pasa a tiempo.

“Tengo que esperar mucho la combi y ahora es muy cara y tarda mucho en llegar, mejor empecé a venirme con ‘El Güero’, que es el que inició todo esto de los taxis colectivos y así me ayudo con mi economía y no le quedo mal a la señora de la casa”, dice Argelia.

Publicidad

TE PUEDE INTERESAR: Pavimentación, iluminación y vecinos ruidosos, tres cosas que saltillenses cambiarían en su colonia

Como vive en la colonia Guayulera, prefiere caminar hasta el sitio donde los taxis recogen el pasaje para ahorrarse un poquito más de dinero:

- Buenos días-, le dice a uno de los choferes y luego se sube al automóvil.

Publicidad

- ¿Hasta dónde va señora?-, le pregunta el chofer.

-Voy para Pedro Figueroa-

-Muy bien, vamos a esperar el resto del pasaje para irnos-, comenta el chofer.

Publicidad

A los diez minutos arranca el automóvil ya con las cuatro pasajeras que se dirigen hacia el norte de Saltillo.

SOBRE EL RECORRIDO

La ruta parte de la esquina de la calle Xicoténcatl esquina con Pérez Treviño y se dirige hacia el bulevar Venustiano Carranza, para luego tomar Pedro Figueroa, San Patricio, Los Valdés y termina en una plaza comercial conocida como Patio.

Publicidad

NO ES LA ÚNICA

También hay otra ruta que parte del Distribuidor Vial “El Sarape” y se dirige hacia colonias del oriente de la ciudad como Mirasierra, Zaragoza, Misión Cerritos y Loma Linda.

Todas trabajan en un horario único de 7:00 a 9:30 horas.

Publicidad

“Es que no hay camiones que lleven a la gente, esto lo hacemos porque es una necesidad, las mismas personas nos lo piden y cómo no ayudarles, lo malo es que el municipio ya nos trae porque no quieren que trabajemos así, pero la gente es la que tiene la necesidad, ¿Cómo le hacemos?”, comenta el chofer de una de las unidades colectivas.

TE PUEDE INTERESAR: Actualizarán Ley de Transporte y Movilidad Sustentable en Coahuila

¿Y LAS TARIFAS?

Publicidad

En esta modalidad no se utiliza el taxímetro, si no que cada usuaria debe pagar entre 15 y 20 pesos, dependiendo de la distancia de su destino final.

Por ejemplo, las que bajan en los bulevares Venustiano Carranza o Pedro Figueroa pagan solo 15 pesos y las que van hasta San Patricio, Los Valdés o Jesús Valdés Sánchez pagan una tarifa de 20 pesos.

“Es mejor que pagar una combi”, dijo Mayra, otra de las usuarias de este servicio.

Publicidad