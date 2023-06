Esta es la multa por no respetar la ‘Ley Seca’ por elecciones en Coahuila

El próximo domingo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones para elegir gobernador y diputados locales en Coahuila, y para que esto se lleve a cabo en orden y sin disturbios, el pasado 27 de mayo la Secretaría de Gobierno de Coahuila emitió un acuerdo que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral, es decir que habrá “ley seca”.

Esta ley establece que se prohibirá el consumo y venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del sábado 3 de junio hasta las 24:00 horas del domingo 4 de junio de 2023.

La prohibición aplica no solo para negocios que venden bebidas con alcohol en envase cerrado, sino también para aquellos restaurantes, bares y hasta salones de fiesta.

¿Y SI TENGO FIESTA EN MI CASA?

Cabe mencionar que aquellos que tengan alguna fiesta en sus viviendas y exista alcohol no habrá sanciones siempre y cuando sea un evento en el que no se realice cobro por acceder y no haya traslado de alcohol en cantidades extraordinarias; el traslado en envase cerrado y de pequeñas cantidades está permitido.

¿DE CUÁNTO ES LA MULTA?

Pero, ¿qué pasa si algún establecimiento viola esa ley y expende bebidas alcohólicas?

En caso de encontrarse venta de bebidas alcohólicas durante este período, se establece la clausura del lugar, además de una sanción por 350 a 700 UMAS, que equivalen a 36 mil 309 pesos hasta 72 mil 618.

¿POR QUÉ SE LLEVA A CABO LA ‘LEY SECA’?

La “ley seca” es una medida que se implementa en algunos países, incluyendo México, antes de las elecciones. Básicamente, consiste en la prohibición de la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas durante un período específico de tiempo, generalmente el día o los días previos a la elección.

La “ley seca” se establece con el propósito de mantener el orden y prevenir posibles incidentes o alteraciones del orden público durante el proceso electoral. Al restringir la venta y el consumo de alcohol, se busca reducir el riesgo de comportamientos irresponsables, como la intoxicación o el consumo excesivo de alcohol, que podrían dar lugar a situaciones de violencia o disturbios durante el período electoral.

Además, la “ley seca” también busca evitar que el alcohol influya en el proceso electoral de manera negativa. Se pretende evitar que los votantes tomen decisiones impulsivas o que se vean influenciados por el alcohol en el momento de emitir su voto.

Las leyes y regulaciones sobre la “ley seca” pueden variar en cada país y en cada proceso electoral. En México, las restricciones específicas, incluyendo la duración de la ley seca, son determinadas por las autoridades electorales y pueden variar en cada elección.